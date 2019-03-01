В Курской области на грантовую поддержку фермеров в 2019 году направят 125 млн рублей. Эта работа ведётся в регионе постоянно, и один из успешных примеров успешного развития с помощью господдержки – фермерское хозяйство Грудинкиных. Сейчас оно известно далеко за пределами Льговского района. Добротная ферма, ухоженное поголовье, молоко отличного качества. Семейная пара Оксана и Игорь – молодые, современные люди, которые совсем не похожи на сельских жителей.

В хозяйстве содержится около 100 голов КРС, в том числе 45 коров. Надои высокие – в пределах 4000 кг в год на одну корову.

В 2015 году это хозяйство получило двухмиллионный грант от государства. Деньги использовали по назначению – на развитие. Купили 34 головы крупного рогатого скота голштино-фризской породы в Суджанском и Большесолдатском районах. Поголовье постоянно прирастает.

– Спасибо администрации Курской области, которая дала в своё время толчок к развитию животноводства, – рассказывает Игорь Грудинкин. – Это оказалось вовремя. АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну и завоёвывает международные рынки. У нас в области это особенно заметно: растениеводство бьёт рекорды, по свиноводству и птицеводству рынки потребности обеспечены. А вот отрасль КРС, думаю, в ближайшие лет десять ещё будет перспективной, потому что дело это не одного года. Многие не хотят им заниматься, потому что трудов много, а вложения вернутся далеко не сразу. Но оно того стоит. И грантовая поддержка очень помогла. Да, проблем с животноводством хватает, начинать нелегко. Но когда мы начали торговать своей продукцией и думать о своём перерабатывающем производстве, появился интерес. И чем дальше, тем интереснее.

Как рассказали в комитете АПК Курской области, предоставление грантовой поддержки фермерам продолжится и в этом году. Средства выделят на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств, семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов. Всего на эти цели направят 125 млн рублей.

По вопросу господдержки малых форм хозяйствования следует обращаться в комитет АПК Курской области. Необходимые консультации даст Марина Витальевна Михайлова по телефону 52-07-46.