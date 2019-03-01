Курянка родила третьего ребёнка в 58 лет

В Курской области в прошлом году родился 10391 малыш, рассказала председатель комитета ЗАГС Ольга Воробьёва на пресс-конференции. При этом 51% новорожденных – это мальчики, 49% – девочки.

Примечательно то, что в прошлом году на свет появилось 267 двойняшек. Увеличилось в регионе число многодетных семей. Стали чаще появляться третьи и четвёртые дети: в прошлом году таких детей родилось около двух тысяч.

– Самые возрастные мамы 2018 года зарегистрировали третьего ребёнка по счёту в возрасте 51 года и 58 лет. Родители вообще «взрослеют». Если ещё десятилетие назад в основном мамы были 20-25-летние, то сейчас подавляющее их большинство – старше 30 лет, – отметила Ольга Воробьёва.