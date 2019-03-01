Моисей, Спартак, Добромир, Мадонна и Изабелла. Какие имена дают куряне своим детям

Председатель комитета ЗАГС Ольга Воробьёва рассказала, какие имена дают куряне своим детям.

Популярными для мальчиков в Соловьином крае в 2018 году стали имена Артём, Александр, Иван, Михаил, Дмитрий, Кирилл, Даниил, Максим. Среди девочек – Мария, София, Анастасия, Дарья, Полина, Виктория, Варвара, Анна.

Если говорить о редких именах, которые появились в актовых записях в этом году, то это Арсентий, Иоаким, Иоанн, Моисей, Прохор, Спартак, Добромир, Авраам, Герман, Феликс, Тихомир, Изабелла, Мадонна, Юлианна, Марфа, Евдокия, Апполинария, Ладомира и др.

Ольга Воробьёва также отметила, что куряне стали реже разводиться. За последние 10 лет 2018 год имеет один из самых низких показателей по государственной регистрации расторжения брака – 4 935 актов. А вот марш Мендельсона прозвучал почти для семи тысяч пар молодожёнов. 327 браков зарегистрировано в области с иностранными гражданами.

Также глава комитета ЗАГС сообщила, что большое внимание сотрудников органов ЗАГС уделяется внедрению электронной системы актов гражданского состояния. Все эти данные войдут в общий ресурс сведений о населении России.