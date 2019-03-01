В Курской области стало меньше наркоманов

Куряне выбирают здоровье. Это результаты мониторинга наркоситуации, который проводится в нашем регионе уже не первый год. Ежегодное изучение реальной обстановки в разрезе муниципальных районов и городов показывает, что большинство курян крайне отрицательно относится к такому явлению, как потребление наркотических веществ, и в числе приоритетов для себя определяют здоровье. Речь об этом шла на очередном заседании антинаркотической комиссии в Курской области, которое накануне провел начальник регионального УМВД Григорий Кулик.

По словам заместителя председателя комитета региональной безопасности Виктора Рукавкина, на этом фоне в Курской области произошло снижение потребления наркотических веществ, особенно опиатов и «синтетики». Распространённость наркомании в Курской области составляет 117,1 на 100 тысяч населения, в то время как в ЦФО – 187,6, а по России в среднем – 186. Что касается тесно связанной с наркоманией ВИЧ-инфекции, то в нашем регионе число инфицированных в 4,5 раза меньше, чем в среднем в России.

Но как бы оптимистично это ни звучало, проблема остается. Она переместилась в другую плоскость: возросло количество преступлений, связанных со сбытом наркотиков. Особенную обеспокоенность вызывают два факта: часто участниками правонарушений такого характера становятся несовершеннолетние, и вербуются они через интернет.

Поэтому работу по антинаркотической пропаганде среди молодежи начиная со школьной скамьи члены антинаркотической комиссии считают не менее важной, чем оперативно-розыскную.

Эта же мысль прозвучала и при обсуждении вопросов, касающихся проведения информационно-профилактических мероприятий среди населения Курской области по профилактике наркомании, алкоголизма, ВИЧ-инфекции и популяризации здорового образа жизни, наркоситуации на территории Золотухинского района, профилактики наркомании и употребления лицами, осужденными без изоляции от общества.

Причем все выступающие отметили, что эффект от лекций и бесед будет минимальным, если государство и местная власть не позаботятся о том, чтобы в свободное от учебы и работы время молодежь могла провести досуг с пользой, занимаясь спортом, творчеством, туризмом и другими интересными делами.

К примеру, в том же Золотухинском районе работает семь школьных спортивных клубов, четыре учебно-тренировочных и восемь подготовительных групп, в которых подростки могут заниматься спортивной гимнастикой, настольным теннисом, лаптой, футболом, баскетболом, волейболом, карате и самбо.