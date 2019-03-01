В Курской области открыта горячая линия по проблемам зарплаты в конвертах

О фактах выплаты заработной платы в «конвертах» можно сообщить в налоговые органы. В Курской области остаются ещё организации малого и среднего бизнеса и индивидуальные предприниматели, использующие наёмный труд и не желающие уплачивать налоги из фонда оплаты труда в полном объёме. Большую часть заработной платы они выплачивают в «конвертах».

В результате сотрудники лишаются или не получают в полном объеме пособия по временной нетрудоспособности, отпускные, налоговые вычеты при приобретении квартиры, получении платного образования и медицинских услуг, банки отказывают в ипотеке. Региональный и местный бюджеты недополучают существенные суммы налогов.

Во всех налоговых органах Курской области на протяжении ряда лет действуют комиссии по легализации налоговой базы. Кроме того, при администрациях муниципальных районов и городских округов созданы межведомственные комиссии, на которых в том числе рассматриваются вопросы выплаты низкой заработной платы, неуплаты налога на доходы физических лиц. По результатам их работы дополнительно поступило в бюджет налогов на доходы физических лиц в сумме 6,3 млн рублей, страховых взносов – 13,9 млн рублей.

Как отметили в региональном УФНС, проблему выплаты заработной платы «в конвертах» можно решить только при активном участии граждан. Для этого в УФНС по Курской области организована работа телефона горячей линии +7 (4712) 51-21-07. Сюда куряне могут сообщить о выдаче зарплаты в конверте и о фактах нарушения законодательства, когда на предприятиях с наёмными работниками не оформляются трудовые договоры.