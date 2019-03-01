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    На реализацию нацпроектов в Курской области направят 45 млрд рублей

    Сегодня, 09:34
    На реализацию нацпроектов в Курской области направят 45 млрд рублей
    На реализацию национальных проектов в Курской области направят 45 млрд рублей. Об этом шла речь на заседании Совета по стратегическому планированию, которое провел и.о. врио губернатора Станислав Набоко.
    Как отметили на заседании, с 1 января 2019 года Курская область приступила к реализации национальных проектов. В течение шести лет на их реализацию будет привлечено более 45 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 20 млрд рублей, из областного бюджета – 11 млрд рублей, из бюджетов государственных внебюджетных фондов – около 13 млрд рублей, из внебюджетных источников – 600 млн рублей.
    Также на заседании внесли изменения в региональные проекты по национальным проектам «Образование», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Жилье и городская среда», «Экология», «Демография», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура».

     

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