В Курскую область не пустили почти 300 кг украинского мяса, молока и яиц

В первом квартале этого года сотрудники регионального Управления Россельхознадзора в международных автомобильных пунктах пропуска проверили 91 партию ручной клади пассажиров, пересекающих Госграницу России с территории Украины. Благодаря этому специалисты предотвратили ввоз 45 партий общим весом 296,5 кг (в частности, 202 кг мясной продукции, молока – 19 кг, мёда – 25,5 кг, рыбной продукции - 50 кг, 120 шт. куриных яиц), а также двух собак без ветеринарных сопроводительных документов.

Мясную и молочную продукцию, мёд и куриные яйца общим весом 137,76 кг утилизировали. Остальную продукцию и животных вернули обратно на родину.

Виновных оштрафовали.

В Россельхознадзоре, напоминают, что животноводческая продукция без маркировок и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, является некачественной и опасной. Ввоз животных без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их здоровье, может стать причиной заноса и распространения особо опасных болезней.