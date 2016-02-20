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    В Курскую область не пустили почти 300 кг украинского мяса, молока и яиц

    Сегодня, 10:41
    В Курскую область не пустили почти 300 кг украинского мяса, молока и яиц
    В первом  квартале этого года сотрудники регионального Управления Россельхознадзора в международных автомобильных пунктах пропуска проверили 91 партию ручной клади пассажиров, пересекающих Госграницу России с территории Украины. Благодаря этому специалисты предотвратили ввоз 45 партий общим весом 296,5 кг (в частности, 202 кг мясной продукции, молока – 19 кг, мёда – 25,5 кг, рыбной продукции - 50 кг, 120 шт. куриных яиц), а также двух собак без ветеринарных сопроводительных документов.
    Мясную и молочную продукцию, мёд и куриные яйца общим весом 137,76 кг утилизировали. Остальную продукцию и животных  вернули обратно на родину. 
    Виновных оштрафовали.
    В Россельхознадзоре, напоминают, что животноводческая продукция без маркировок и ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность, является некачественной и опасной. Ввоз животных без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их здоровье, может стать причиной заноса и распространения особо опасных болезней.

     

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