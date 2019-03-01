Помимо выборов украинского президента, которые пройдут на этих выходных, гораздо больше курян волнуют выборы губернатора, намеченные на сентябрь. Ещё одним претендентом на пост главы нашей области решил стать Александр Федулов – политик и блогер. Он сегодня провёл одиночный пикет возле здания областной Думы. Федулов требует права на самовыдвижение в губернаторы Курской области. Он подчеркнул, что право на самовыдвижение необходимо «всем гражданам, а не только Федулову. В качестве примера приводит Липецкую область.

По законодательству Курской области стать кандидатом в губернаторы можно только при поддержке какой-либо политической партии или объединения. Федулов же, ранее представлявший целый ряд партий, сейчас беспартийный, а, значит, не может претендовать на губернаторское кресло. При этом он не стал лишать себя права выдвинуться от партии. Предложения от двух фракций, по его словам, уже поступили, от каких — не уточняется.

Подобные акции пикетчик обещает провести ещё и возле Дома Советов. Если же областная дума не внесёт изменения в местное законодательство о выборах губернатора, Федулов обратится в конституционный суд.



