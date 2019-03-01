Более 1250 сведений выданы предпенсионерам Курской области

С 2019 года в России начался переходный период, устанавливающий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения (в первые два года составит только полгода в год) и сохранение для граждан различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых сегодня по достижении пенсионного возраста, например по уплате имущественного и земельного налогов. Появились и новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии трудовой занятости.

Так, право на льготы по диспансеризации и повышенному размеру пособия по безработице граждане смогут получить за пять лет до наступления нового пенсионного возраста с учетом переходных положений. Например, в 2021 году, когда пенсионный возраст вырастет на три года и составит 58 лет и 63 года, правом на предпенсионные льготы смогут воспользоваться женщины, которым исполнилось 53 года и мужчины, достигшие 58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех случаях, когда при назначении пенсии учитываются одновременно достижение определенного возраста и выработка спецстажа. Это прежде всего относится к работникам опасных и тяжелых профессий по Спискам №1, №2 и др., дающим право досрочного выхода на пенсию. Наступление предпенсионного возраста и соответственно права на льготы в таких случаях будет возникать за пять лет до появления указанных оснований для назначения пенсии. Например, водители общественного городского транспорта при наличии необходимого спецстажа (15 или 20 лет в зависимости от пола) выходят на пенсию в 50 лет (женщины) или 55 лет (мужчины). Это значит, что границы наступления предпенсионного возраста будут установлены для женщин-водителей начиная с 45 лет, а для мужчин-водителей начиная с 50 лет.

Несмотря на то, что у некоторых людей пенсионный возраст с 2019 года не меняется, предпенсионные льготы за пять лет до выхода на пенсию им все равно будут предоставлены. Например, многодетные мамы с пятью детьми смогут рассчитывать на льготы начиная с 45 лет, то есть за пять лет до обычного для себя возраста выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не распространяется правило 5 лет, являются налоговые льготы. Они предоставляются по достижении прежних границ пенсионного возраста. Для большинства россиян это 55 и 60 лет в зависимости от пола. Для северян, которые по прежнему законодательству выходят на пенсию на 5 лет раньше всех остальных, предпенсионным возрастом для получения налоговых льгот соответственно является 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин.

Пенсионный фонд России с 1 января 2019 года наделен полномочиями по предоставлению сведений об отнесении лица к категории «гражданин предпенсионного возраста». По состоянию на 15 марта 2019 года учреждениями ПФР по Курской области выдано более 1250 сведений, в том числе 854 по запросам, поступившим от органов занятости населения, 200 по запросам работодателей (на основании письменного согласия работника), 197 по личным обращениям граждан в Клиентские службы области.

В учреждениях Пенсионного фонда продолжается внедрение программного комплекса «Предпенсионеры». Благодаря ему все органы власти, подключенные к Единой государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО), смогут получать актуальную информацию для предоставления мер социальной поддержки как в отношении отдельно взятого человека, так и в целом по стране.