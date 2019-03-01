Курские таможенники задержали контрабандиста с полным рюкзаком налички

В автомобильном пункте пропуска Суджа курские таможеники задержали 50-летнего москвича, пытавшийся незаконно вывезти из страны целый рюкзак налички.

При прохождении таможенного контроля на вопрос дежурного инспектора о наличии товаров и предметов, подлежащих обязательному письменному декларированию, а также товаров запрещённых или ограниченных к перемещению через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), мужчина ответил отрицательно.

Однако при осмотре его багажа в рюкзаке обнаружились российские банкноты различного номинала на сумму 5 миллионов 720 тысяч рублей. В кошельке было 46 тыс. 700 рублей и 620 EURO. Общая сумма обнаруженной валюты составила в эквиваленте более 87,5 тысяч долларов США.

Эксперты подтвердили подлинность всех банкнот.

Превышение нормы провоза валюты составило более 77,5 тысяч долларов США, что в пять раз больше суммы наличных денежных средств, разрешённых таможенным законодательством ЕАЭС к перемещению через таможенную границу без письменного декларирования.





По факту контрабанды в особо крупном размере отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело. Сейчас им занимаются в региональном УМВД. По факту контрабанды в особо крупном размере отделение дознания Курской таможни возбудило уголовное дело. Сейчас им занимаются в региональном УМВД.





Справка: в соответствии с пунктом 1 статьи 260 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, таможенному декларированию подлежат наличные денежные средства и (или) дорожные чеки, если общая сумма таких наличных денежных средств и (или) дорожных чеков при их единовременном ввозе на таможенную территорию ЕАЭС или единовременном вывозе с таможенной территории Союза превышает сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США по курсу валют, действующему на день подачи таможенному органу пассажирской таможенной декларации.