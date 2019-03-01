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    Курянин ночью похитил пять люков на улице Дейнеки

    Сегодня, 12:51
    Курянин ночью похитил пять люков на улице Дейнеки
    На улице Дейнеки Курска недосчитались нескольких каналицационных люков. К счастью, пропажу обнаружили быстро, что позволило избежать различных технических повреждений автомобилей, проезжающих над открытыми канализационными колодцами.
    Предполагаемого злоумышленника оперативники установили за несколько дней. Им оказался 38-летний житель соседней улицы. Воровать люки в своём дворе он не стал, побоялся, что его заметят знакомые, поэтому направился в соседние дворы. За ночь пять канализационных люков он спрятал, но продать не успел - полицейские вора задержали, люки изъяли и в ближайшее время их вернут на место.
    А курянин стал фигурантом уголовного дела. До окончания следствия ему запрещено покидать регион.

     

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