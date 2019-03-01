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    1 рубль в год. Курские власти предложат льготную аренду объектов культурного наследия

    Сегодня, 14:16
    1 рубль в год. Курские власти предложат льготную аренду объектов культурного наследия
    1 рубль в год – такова арендная плата за один объект культурного наследия в Курске. 
    Положение о предоставлении в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии, обсудили на заседании постоянных комитетов курского горсобрания.
    Это те самые исторически ценные здания, за сохранение которых «бьются» общественники. В городском бюджете на поддержание этих объектов в порядке денег нет. Вот и решили привлечь инвестиции. С помощью льготной аренды. 
    Срок аренды может быть установлен до 49 лет. Ну, кроме этого, арендатор должен будет восстановить эти памятники за семь лет с начала аренды. 
    Положение о льготной аренде должно пройти процедуру утверждения на заседании горсобрания в начале апреля.

     

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