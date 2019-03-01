25-летнего курянина осудили за ДТП, в котором погиб пенсионер

Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 25-летнего курянина. Его признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека).

Трагическая авария произошла утром 26 мая 2018 года. Молодой мужчина, управляя автомобилем КАМАЗ, ехал по левой полосе движения проезжей части в районе дер. 1-я Моква в направлении автодороги М2-Крым со скоростью 126,2 км/ч. На этой же полосе 62-летний водитель остановил свой автомобиль ВАЗ 2101, ожидая возможности повернуть налево. Не заметив вовремя остановившийся автомобиль, водитель КАМАЗа столкнулся с ним. В результате удара легковая машина оказалась на встречке , где столкнулась с другим автомобилем и загорелась. От полученных травм и ожогов пенсионер погиб.

Суд назначил водителю КАМАЗа наказание в виде 1 года 6 мес. лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того он лишён права в течение 2 лет 6 мес. заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.