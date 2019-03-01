Полтысячи курских пап ушли в декрет

С июля прошлого года в Курской области 477 мужчин получили пособие по уходу за ребёнком. Современная экономическая ситуация диктует новые веяния и сегодня папы наравне с мамами ходят в предусмотренный законом отпуск, чтобы ухаживать за малышом, пока ему не исполнится полтора года. Более того, в нашем регионе как минимум 9 мужчин на сегодня ухаживают сразу за несколькими детьми.

Всего же с того момента как региональное отделение ФСС России перешло на прямые выплаты таких пособий, в Курской области родители получили 433 миллиона рублей, причём 39 миллионов из них выплачено папам и дедушкам. Сегодня в Курске 15 мужчин старше 60 лет пожелали взять отпуск по уходу за ребёнком – так что даже грядущее повышение пенсионного возраста оставляет шанс бабушкам и дедушкам понянчить внуков, не дожидаясь выхода на заслуженный отдых.

Остаётся лишь напомнить, что выплата ежемесячного пособия по уходу за ребёнком производится региональным отделением Фонда с 1 по 15 число месяца, следующего за месяцем, за который произведено начисление - например, за март 2019 года деньги перечислят с 1 по 15 апреля.



