Поветкин опроверг информацию о бое с Усиком

Боксёр Александр Поветкин восстановился после операции на локтях, его следующий поединок пока не назначен. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.

В конце прошлого года Поветкин перенёс операцию на локтях. Ранее появилась информация, что боксёр может провести следующий поединок 18 мая в Чикаго с украинцем Александром Усиком.

Усик потерял звание чемпиона мира после отказа отстоять титул в бою с россиянином Денисом Лебедевым. Украинец был абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе, теперь он решил перейти в супертяжёлую весовую категорию, поэтому и не может боксировать с Лебедевым. В супертяжёлом весе Усик собирается сразиться с курянином Александром Поветкиным.

"Я тренируюсь, практически восстановился после операции на локтях, - сказал Поветкин. - Было много разговоров, что я дерусь с Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но бой пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, что в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу".

Поветкин в сентябре прошлого года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF).

Всего на счету Поветкина 34 победы (из них 24 нокаутом) и два поражения.