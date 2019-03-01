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    Поветкин опроверг информацию о бое с Усиком

    Сегодня, 16:00
    Поветкин опроверг информацию о бое с Усиком
    Боксёр Александр Поветкин восстановился после операции на локтях, его следующий поединок пока не назначен. Об этом спортсмен сообщил ТАСС.
    В конце прошлого года Поветкин перенёс операцию на локтях. Ранее появилась информация, что боксёр может провести следующий поединок 18 мая в Чикаго с украинцем Александром Усиком. 
    Усик потерял звание чемпиона мира после отказа отстоять титул в бою с россиянином Денисом Лебедевым. Украинец был абсолютным чемпионом мира по боксу в первом тяжёлом весе, теперь он решил перейти в супертяжёлую весовую категорию, поэтому и не может боксировать с Лебедевым. В супертяжёлом весе Усик собирается сразиться с курянином Александром Поветкиным. 
    "Я тренируюсь, практически восстановился после операции на локтях, - сказал Поветкин. - Было много разговоров, что я дерусь с Усиком, мне был бы интересен этот бой. Но бой пока не назначен, я тренируюсь. Думаю, что в ближайшее время у нас уже будет понимание по этому вопросу".
    Поветкин в сентябре прошлого года уступил техническим нокаутом британцу Энтони Джошуа в поединке за титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксёрской ассоциации (WBA), Всемирной боксёрской организации (WBO) и Международной боксёрской федерации (IBF).
    Всего на счету Поветкина 34 победы (из них 24 нокаутом) и два поражения.

     

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