Роман Старовойт придумал, как раскрепостить курских чиновников и развязать им руки. Нужно всего лишь развязать галстуки.

Врио губернатора предложил это сделать на стратегической сессии, которая дала старт работе «Мастерских проектов».

Там сегодня собралась вся политическая и бизнес-элита Курской области. Был и сенатор Александр Михайлов – наш бывший губернатор. Во время выступления Старовойт неожиданно снял пиджак, затем галстук и предложил остальным последовать его примеру.

Примеру первого лица региона последовали все присутствовавшие мужчины.

Кстати, уже завтра в областной администрации новый дресс-код – стиль одежды деловой, мужчинам галстук необязателен. После этих слов Старовойта в зале раздались аплодисменты, передаёт издание "ДДД". Исключение – торжественные и праздничные мероприятия.

– Мне кажется, это как-то развяжет нам руки, мы будем в более привычной среде и получим определённую раскрепощённость, — резюмировал врио.

И ещё кое-что. У главы региона теперь будет на два зама меньше (сейчас их девять).

- Я думаю, что семерых замов будет вполне достаточно, — сказал он.

В команде Михайлова, к слову, было 11 заместителей.