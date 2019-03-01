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    Старовойт придумал, как раскрепостить курских чиновников и развязать им руки

    Вчера, 17:16
    Старовойт придумал, как раскрепостить курских чиновников и развязать им руки
    Роман Старовойт придумал, как раскрепостить курских чиновников и развязать им руки. Нужно всего лишь развязать галстуки. 
    Врио губернатора предложил это сделать на стратегической сессии, которая дала старт работе «Мастерских проектов».
    Там сегодня собралась вся политическая и бизнес-элита Курской области. Был и сенатор Александр Михайлов – наш бывший губернатор. Во время выступления Старовойт неожиданно снял пиджак, затем галстук и предложил остальным последовать его примеру. 
    Примеру первого лица региона последовали все присутствовавшие мужчины.  
    Кстати, уже завтра в областной администрации новый дресс-код – стиль одежды деловой, мужчинам галстук необязателен. После этих слов Старовойта в зале раздались аплодисменты, передаёт издание "ДДД". Исключение – торжественные и праздничные мероприятия. 
    – Мне кажется, это как-то развяжет нам руки, мы будем в более привычной среде и получим определённую раскрепощённость, — резюмировал врио. 
    И ещё кое-что. У главы региона теперь будет на два зама меньше (сейчас их девять). 
    - Я думаю, что семерых замов будет вполне достаточно, — сказал он.
    В команде Михайлова, к слову, было 11 заместителей. 

     

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