Завтра курянам предлагают выйти на очередную уборку города

Завтра, 29 марта в Курске снова пройдёт «санитарная пятница». В понедельник в городе официально стартовал традиционный весенний месячник по благоустройству, который завершится 28 апреля. В рамках месячника запланировано продолжить проведение общегородских субботников.

Администрация города обращается к руководству предприятий и организаций строительного комплекса, промышленности, транспорта и связи, сервисных и финансовых организаций, учреждений социальной сферы и общественных организаций, небольших торговых точек и крупных магазинов, жилищных и коммунальных организаций, представителям сферы малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям с призывом организовать работы по наведению чистоты на закреплённых за ними территориях.



