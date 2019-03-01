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    Завтра курянам предлагают выйти на очередную уборку города

    Вчера, 18:09
    Завтра курянам предлагают выйти на очередную уборку города
    Завтра, 29 марта в Курске снова пройдёт «санитарная пятница». В понедельник в городе официально стартовал традиционный весенний месячник по благоустройству, который завершится 28 апреля. В рамках месячника запланировано продолжить проведение общегородских субботников.
    Администрация города обращается к руководству предприятий и организаций строительного комплекса, промышленности, транспорта и связи, сервисных и финансовых организаций, учреждений социальной сферы и общественных организаций, небольших торговых точек и крупных магазинов, жилищных и коммунальных организаций, представителям сферы малого бизнеса и индивидуальным предпринимателям с призывом организовать работы по наведению чистоты на закреплённых за ними территориях.

     

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