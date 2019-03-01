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    В Курске появится памятник «Ветерану войны»

    Сегодня, 09:00
    В Курске появится памятник «Ветерану войны»
    Городская Администрация проводит открытый конкурс на лучший проект памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны» в Курске.
    Программа и условия конкурса утверждены постановлением от 22.03.2019 г. № 528, опубликованном в газете «Городские известия» 23 марта 2019 года и размещённом на официальном сайте Администрации в разделе «Правовые акты».
    С 25 марта по 7 апреля 2019 года проводится регистрация участников конкурса. Зарегистрироваться можно по электронной почте komarh20846@yandex.ru или по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 69, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, каб. 208 (тел: 58-76-39) (по понедельникам - с 10.00 до 12.00, по средам - с 15.00 до 17.00).
    24 мая жюри подведёт итоги конкурса.

     

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