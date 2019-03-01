В Курске появится памятник «Ветерану войны»

Городская Администрация проводит открытый конкурс на лучший проект памятного знака «Ветерану Великой Отечественной войны» в Курске.

Программа и условия конкурса утверждены постановлением от 22.03.2019 г. № 528, опубликованном в газете «Городские известия» 23 марта 2019 года и размещённом на официальном сайте Администрации в разделе «Правовые акты».

С 25 марта по 7 апреля 2019 года проводится регистрация участников конкурса. Зарегистрироваться можно по электронной почте komarh20846@yandex.ru или по адресу: г. Курск, ул. Ленина, 69, комитет архитектуры и градостроительства города Курска, каб. 208 (тел: 58-76-39) (по понедельникам - с 10.00 до 12.00, по средам - с 15.00 до 17.00).

24 мая жюри подведёт итоги конкурса.