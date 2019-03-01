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    13,5 тысячи юных курян отдохнут в летних лагерях по бесплатным путёвкам

    Сегодня, 09:47
    13,5 тысячи юных курян отдохнут в летних лагерях по бесплатным путёвкам
    В администрации Курска прошло заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодёжи в летний период.
    В этом году размер субсидии на организацию летнего отдыха детей из регионального бюджета составляет 9,7 млн. рублей, из городского бюджета только на приобретение путёвок потратили 25,1 млн. рублей. В общей сложности из горбюджета на финансирование мероприятий, связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, планируется израсходовать более 50 млн. рублей.
    Эти средства позволят обеспечить бесплатными путёвками 13,5 тысячи юных курян, кадетам школы № 18 принять участие в профильных сборах в Санкт- Петербурге и Севастополе, трудоустроить порядка полутора тысяч подростков, подготовить к работе два муниципальных оздоровительных центра - им. У. Громовой и «Орлёнок», организовать работу 57 лагерей с дневным пребыванием. Особое внимание, как всегда, уделяется организации летнего отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
    Продолжительность оздоровительной, профильной и санаторной смены составляет 21 день, стоимость путёвки - 14 553 рубля.
    Для одарённых детей и поддержки развития волонтёрских и гражданских инициатив организуют профильные смены:
    - «Созвездие талантов» (МБУ ДО «Дворец детского творчества»);
    - «Лидерский формат» (ДЮОО «Аргон»);
    - «Олимпийские надежды» (управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска);
    - «Гармония» (управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства города Курска);
    - «Радуга» (управление культуры города Курска);
    - «Спасатель-2019» (МКУ «Гармония»).

     

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