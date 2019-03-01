13,5 тысячи юных курян отдохнут в летних лагерях по бесплатным путёвкам
Сегодня, 09:47
В администрации Курска прошло заседание межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления детей, подростков и молодёжи в летний период.
В этом году размер субсидии на организацию летнего отдыха детей из регионального бюджета составляет 9,7 млн. рублей, из городского бюджета только на приобретение путёвок потратили 25,1 млн. рублей. В общей сложности из горбюджета на финансирование мероприятий, связанных с организацией отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи, планируется израсходовать более 50 млн. рублей.
Эти средства позволят обеспечить бесплатными путёвками 13,5 тысячи юных курян, кадетам школы № 18 принять участие в профильных сборах в Санкт- Петербурге и Севастополе, трудоустроить порядка полутора тысяч подростков, подготовить к работе два муниципальных оздоровительных центра - им. У. Громовой и «Орлёнок», организовать работу 57 лагерей с дневным пребыванием. Особое внимание, как всегда, уделяется организации летнего отдыха детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Продолжительность оздоровительной, профильной и санаторной смены составляет 21 день, стоимость путёвки - 14 553 рубля.
Для одарённых детей и поддержки развития волонтёрских и гражданских инициатив организуют профильные смены:
- «Созвездие талантов» (МБУ ДО «Дворец детского творчества»);
- «Лидерский формат» (ДЮОО «Аргон»);
- «Олимпийские надежды» (управление молодежной политики, физической культуры и спорта города Курска);
- «Гармония» (управление по делам семьи, демографической политике, охране материнства и детства города Курска);