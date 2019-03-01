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    В Курске не поделили дорогу «Лада» и «Митцубиши». Пострадала женщина

    Сегодня, 10:13
    В Курске не поделили дорогу «Лада» и «Митцубиши». Пострадала женщина
    В Курске не поделили дорогу «Лада» и «Митцубиши». В результате пострадала женщина - пассажирка иномарки. Как рассказали в ГИБДД, в четверг, 28 марта примерно в 17:36 возле д.№84 по ул. Малых столкнулись автомобиль «Лада Гранта», под управлением 36-летнего водителя, который ехал со стороны Кривецкого переулка в направлении ул. Полевая, и автомобиль «Митцубиши Лансер», за рулём которого был 37-летний водитель. Иномарка ехала по ул. Малых в сторону ул. Добролюбова. В результате аварии пострадала 38-летняя пассажирка «Митцубиши». Госпитализация ей, к счастью, не потребовалась, женщина отделалась лишь ушибом.
     
     
     

     

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