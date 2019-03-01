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    В Курской области открывается сезон охоты

    Сегодня, 10:47
    В Курской области открывается сезон охоты
    Сегодня можно официально идти стрелять уток. Врио губернатора Роман Старовойт подписал постановление об установлении сроков весеннего периода охоты в Курской области. В документе сказано, что на пернатую дичь охота открывается сегодня, 29 марта и продлится до 7 апреля включительно.

    Напомним, в соответствии с Правилами охоты, утвержденными Приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16.11.2010 и и параметрами охоты, утвержденными постановлением Губернатора Курской области от 16.10.2015 г., в Курской области разрешена добыча селезня утки, гуся и вальдшнепа. Однако, на всей территории России запрещена добыча СЕРОГО ГУСЯ!
    В Курском областном обществе охотников и рыболовов отмечают, что охота на селезней уток в весенний период разрешается только с использованием подсадных уток из искусственных укрытий. Допускается применение чучел, манков (за исключением электронных устройств). При этом в одном искусственном укрытии одновременно могут находиться не более двух охотников. Запрещено применение нарезного, комбинированного оружия, дробовых боеприпасов крупнее 5 мм, охота с подхода (ходовая охота). С собакой на охоту тоже отправиться нельзя, если только четвероногий помощник будет отыскивать и находить раненую дичь.
    Сведения о добыче пернатой дичи нужно сдать в течение 20 дней после окончания сезона охоты по месту получения разрешения.

     

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