Курские таможенники задержали молдаванина с контрабандай наркотиков

В автомобильном пункте пропуска Крупец Курской таможни в рейсовом автобусе, следовавшем из Молдовы в Россию, служебная собака обнаружила наркотики.

Бумажный свёрток, в котором находился полиэтиленовый пакет с веществом растительного происхождения, был спрятан на верхней полке для багажа. Эксперты определили, что это марихуана массой 6,90 грамма.

Пассажиры и водитель автобуса дружно отрицали свою принадлежность к пакету. Тогда таможенники досмотрели вещи пассажиров. В дорожной сумке одного из них - гражданина Молдовы - нашли 17 капсул, содержащих 3,8 грамма трамадола.

Владелец сумки заявил, что таблетки принадлежат ему и использует он их для лечения. О том, что лекарства надо декларировать и предоставлять разрешительные документы на ввоз в Россию, он не знал. Рецепт на лекарства и выписку из медкарты с назначением лечения этими препаратами предоставить таможенникам мужчина не смог.

После того как к проверке подключились полицейские, в контрабанде наркотиков признался другой 42–летний молдованин. Возбуждено уголовное дело. Контрабандист задержан. Его дальнейшую судьбу решит суд.

В отношении владельца капсул проверочные мероприятия продолжаются.

А немецкая овчарка Индиго, получив за отлично выполненную работу от своего хозяина - кинолога аппетитное поощрение, продолжает нести свою нелёгкую службу. За 3 года службы на таможенной границе она обнаружила более 100 граммов наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ.





В Курской таможне напоминают, чтобы не стать невольным контрабандистом, граждане, употребляющие по медицинским показаниям лекарственные средства, оборот которых ограничен в Российской Федерации, обязаны при перемещении через таможенную границу их декларировать с предоставлением документов, подтверждающих назначение физическому лицу указанных лекарственных препаратов (рецепт врача или выписка из истории болезни с нотариально заверенным переводом на русский язык).