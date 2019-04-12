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    В Курске апрель объявили месячником профилактики бешенства животных

    Сегодня, 13:01
    В Курске апрель объявили месячником профилактики бешенства животных
    Курская городская станция по борьбе с болезнями животных объявляет апрель месячником профилактики бешенства, в рамках которого специалисты учреждения проведут бесплатную вакцинацию животных. 
    Профилактическая вакцинация проводится ежегодно. В этом году она продлится с апреля по октябрь. Владельцам собак и кошек необходимо привить своих питомцев, обеспечить безопасность не только животных, но и членов семьи. Своевременная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьба с неизлечимым заболеванием – бешенством. 
    О времени проведения вакцинации можно уточнить по телефону 8 (4712) 35-00-84. 
    План-график вакцинации животных против бешенства на апрель 2019 года: 
    12.04.2019 г - Хуторская, 2-А, Хуторская, 12-В 
    19.04.2019 г - Энгельса, 16, Энгельса, 90 
    26.04.2019 г. - Интернациональная, 6-А , 1-я Стрелецкая, 45

     

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