В Курске апрель объявили месячником профилактики бешенства животных

Курская городская станция по борьбе с болезнями животных объявляет апрель месячником профилактики бешенства, в рамках которого специалисты учреждения проведут бесплатную вакцинацию животных.

Профилактическая вакцинация проводится ежегодно. В этом году она продлится с апреля по октябрь. Владельцам собак и кошек необходимо привить своих питомцев, обеспечить безопасность не только животных, но и членов семьи. Своевременная вакцинация животных – единственная профилактическая мера борьба с неизлечимым заболеванием – бешенством.

О времени проведения вакцинации можно уточнить по телефону 8 (4712) 35-00-84.

План-график вакцинации животных против бешенства на апрель 2019 года:

12.04.2019 г - Хуторская, 2-А, Хуторская, 12-В

19.04.2019 г - Энгельса, 16, Энгельса, 90

26.04.2019 г. - Интернациональная, 6-А , 1-я Стрелецкая, 45