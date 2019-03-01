Впечатление удручающее. Замгубернатора ужаснулась состоянием курской БСМП

Курской БСМП нужен срочный ремонт. Так решила замгубернатора Ирина Хмелевская, посетив больницу с рабочим визитом.

Первое, что бросилось в глаза, - ужасное состояние приёмного отделения.

– Впечатление удручающее. Можно понять отсутствие ремонта в здании, но дверь в регистратуру подпереть кирпичом, разве это приемлемо в лечебном учреждении? Ведь все это настраивает пациентов на негатив. Тем более, что вопрос можно решить без финансовых вложений, - отметила заместитель губернатора.

Она побывала в терапевтическом, неврологическом отделениях, отделении сосудистой хирургии и пришла к выводу, что все отделения больницы нуждаются в капитальном ремонте. Требует срочного ремонта и кровля здания.

Главврач БСМП Владимир Ивакин заверил, что проектно-сметная документация на проведение ремонтных работ сотрудниками больницы готовилась, но по непонятным причинам областной комитет здравоохранения всё время отказывал. По его словам некоторые помещения больницы ремонтировались аж 98-м году.

Пообщалась Ирина Хмелевская и с пациентами больницы. Практически все утверждают, что в стационаре нет лекарств. Их приходится покупать самим. Зато профессионализмом лечащих врачей и медсестёр все больные довольны. Ни один пациент не пожаловался на то, что в больнице навязывают платные услуги. Довольны пациенты и едой в столовой. В конце прошлого года на организацию питания в БСМП поступало большое количество жалоб, но эту проблему удалось решить.

— То, что я сегодня увидела, требует принятия управленческих решений. Сейчас мы изучаем состояние всего здравоохранения для того, чтобы в последующем можно было наметить оптимальные выходы из сложившейся ситуации и планомерно решать те проблемы, которые скопились в системе здравоохранения в последние десятилетия. К сожалению, о сроках говорить рано. На первом этапе необходимо собрать информацию обо всех лечебных учреждениях, чтобы принимать решения не точечно, а системно, поскольку то, что я увидела в стенах больницы, - проблема не единичная, она существует по всей области. Будем стараться изыскивать средства из регионального бюджета, а в случае необходимости обращаться в федеральные структуры, - резюмировала Ирина Хмелевская.



