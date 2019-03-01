Специалисты ЮЗГУ получили грант в полмиллиона от фонда Потанина на юридическую игру

Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЮЗГУ Ирина Чеботарева стала победителем конкурса на получение грантов преподавателями магистратуры. Ее проект вошел в число 100 лучших и был отмечен грантом от фонда Владимира Потанина в размере 500 тысяч рублей. В разработке заявки принимала участие команда из пяти человек: кандидаты юридических наук Ирина Чеботарева, Андрей Козявин и Олеся Пашутина, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики ЮЗГУ Андрей Лясковец и студент сербского университета Metropolitan Сергей Горбунов.

Ирина Чеботарева в грантовом конкурсе участвовала уже во второй раз, но в прошлом году попытка не увенчалась успехом.

Проект, получивший грантовую поддержку, называется «Обучающая игра "Интерактивный квест "Уголовное дело". Его основной задачей является обучение студентов уголовному процессу в игровой форме. «Игрок» выступает в роли персонажа - профессионального участника уголовного процесса. Играя роль в виртуальном пространстве, студент, по замыслу авторов, должен раскрыть внутренний потенциал и получить новые компетенции. Подобные "серьезные игры" используются в обучении врачей, летчиков, водителей.