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    Специалисты ЮЗГУ получили грант в полмиллиона от фонда Потанина на юридическую игру

    Сегодня, 15:11
    Специалисты ЮЗГУ получили грант в полмиллиона от фонда Потанина на юридическую игру
    Доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики ЮЗГУ Ирина Чеботарева стала победителем конкурса на получение грантов преподавателями магистратуры. Ее проект вошел в число 100 лучших и был отмечен грантом от фонда Владимира Потанина в размере 500 тысяч рублей. В разработке заявки принимала участие команда из пяти человек: кандидаты юридических наук Ирина Чеботарева, Андрей Козявин и Олеся Пашутина, старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики ЮЗГУ Андрей Лясковец и студент сербского университета Metropolitan Сергей Горбунов.
    Ирина Чеботарева в грантовом конкурсе участвовала уже во второй раз, но в прошлом году попытка не увенчалась успехом.
    Проект, получивший грантовую поддержку, называется «Обучающая игра "Интерактивный квест "Уголовное дело". Его основной задачей является обучение студентов уголовному процессу в игровой форме. «Игрок» выступает в роли персонажа - профессионального участника уголовного процесса. Играя роль в виртуальном пространстве, студент, по замыслу авторов, должен раскрыть внутренний потенциал и получить новые компетенции.  Подобные "серьезные игры" используются в обучении врачей, летчиков, водителей. 

     

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