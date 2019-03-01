В этом году сделают капремонт в 240 многоэтажках Курской области

В 2019 году намечено провести капремонт в 240 многоквартирных домах Курской области. На эти цели направят почти 1,2 млрд рублей. Планируется заменить и модернизировать лифтовое оборудование, кровли, фасады, инженерные коммуникации. Речь об этом шла на круглом столе в Доме профсоюзов. В нём приняли участие представители областного комитета ЖКХ и ТЭК, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов, Общественной палаты Курской области, управляющих компаний и ТСЖ многоквартирных домов (МКД), Госжилинспекции, ОНФ, Госстройнадзора, подрядные организации, выполняющие капитальный ремонт МКД.

Теперь за контролем качества работ, кроме специалистов Фонда капремонта, будут следить и сотрудники Государственной инспекции строительного надзора. При ней создадут Центр качества мониторинга капитального ремонта.

– Мы планируем тесно сотрудничать со всеми контролирующими организациями, чтобы по итогам сезона все работы были выполнены качественно и в срок, а жители были довольны результатом, – сообщил заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Как рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Артур Иванов, будет продолжена работа по выявлению недобросовестных подрядчиков. Сейчас участвовать в электронных аукционах могут только те организации, которые входят в реестр квалифицированных подрядных организаций. В нынешнем году в этот список включены 94 строительные организации.

Одним из нововведений, по словам Алексея Смирнова, станет размещение на каждом доме, входящем в программу капремонта, соответствующей таблички с телефоном горячей линии и контактами инспекторов, контролирующих ход работ.