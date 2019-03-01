Ландшафтный дизайн по-курски. Студент украл скамейку из сквера, чтобы украсить свой двор
Сегодня, 16:38
В одном из скверов в Сеймском округе Курска пропала скамейка. Похитителя быстро нашли. Кадры похищения попали на записи камер видеонаблюдения. Оперативники составили описание злоумышленника и, поняли, что он может быть учащимся одного из учебных заведений города. В ходе отработки различных техникумов выяснилось, что подходящий под описание молодой человек, действительно является студентом одного из курских ссузов. 20-летнему студенту предъявили доказательства и он во всё признался. Студент рассказал, что собирался поставить скамейку на своём приусадебном участке или продать по бросовой цене. Скамейку скоро установят обратно в сквере, а горе-ландшафтный дизайнер стал фигурантом уголовного дела о краже.