В Курске обнаружили артснаряд

28 марта на телефон «Службы спасения-112» поступило сообщение об обнаружении снаряда времён Великой Отечественной Войны на ул. Аэропортовская Курска.

На место выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции.

Обнаруженный боеприпас оказался артснарядом калибром 88 мм.

А днём ранее в п. Тёткино Глушковского района обнаружили сразу несколько артснарядов - один 85-миллиметровый и два 76-миллиметровых, а также одну противопехотную мину.





Все находки изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения.



