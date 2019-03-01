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    В Курске обнаружили артснаряд

    Сегодня, 17:15
    В Курске обнаружили артснаряд
    28 марта на телефон «Службы спасения-112» поступило сообщение об обнаружении снаряда времён Великой Отечественной Войны на ул. Аэропортовская Курска.
    На место выехали группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. 
    Обнаруженный боеприпас оказался артснарядом калибром 88 мм. 
    А днём ранее в п. Тёткино Глушковского района обнаружили сразу несколько артснарядов - один 85-миллиметровый и два 76-миллиметровых, а также одну противопехотную мину. 
     

     
     
     
     
     
     
     
     
    Все находки изъяли и вывезли на полигон «Постоялые дворы» для уничтожения. 
     

     

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