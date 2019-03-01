поиск по сайту
 

    Сжигающих сухую траву и мусор курян ждут рейды

    Сегодня, 17:22
    Сжигающих сухую траву и мусор курян ждут рейды
    С наступлением тёплой погоды куряне активно взялись наводить порядок на своих  содово-огородных участках - жгут мусор и сухую траву. Только за 25 марта пожарные трижды выезжали на тушение таких возгораний. Самое крупное произошло в Сеймском округе, где площадь горения составила 1200 кв. м. Причина возгорания устанавливается. 
    Опасность неконтролируемого пала заключается в том, что в любой момент огонь может перекинуться на жилые дома и хозяйственные постройки и, тем самым, привести к значительным материальным потерям. Кроме того, огонь всегда представляет угрозу для самого «поджигателя» - несколько лет назад в Курске зарегистрирован случай гибели женщины, сжигавшей мусор на своём участке. 
    В связи с этим, с 30 марта представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курску и Курскому району будут проводить рейды с целью контроля за пожарной обстановкой и пресечения фактов проведения несанкционированных палов и отжигов сухой растительности и мусора.

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама