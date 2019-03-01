Сжигающих сухую траву и мусор курян ждут рейды

С наступлением тёплой погоды куряне активно взялись наводить порядок на своих содово-огородных участках - жгут мусор и сухую траву. Только за 25 марта пожарные трижды выезжали на тушение таких возгораний. Самое крупное произошло в Сеймском округе, где площадь горения составила 1200 кв. м. Причина возгорания устанавливается.

Опасность неконтролируемого пала заключается в том, что в любой момент огонь может перекинуться на жилые дома и хозяйственные постройки и, тем самым, привести к значительным материальным потерям. Кроме того, огонь всегда представляет угрозу для самого «поджигателя» - несколько лет назад в Курске зарегистрирован случай гибели женщины, сжигавшей мусор на своём участке.

В связи с этим, с 30 марта представители отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Курску и Курскому району будут проводить рейды с целью контроля за пожарной обстановкой и пресечения фактов проведения несанкционированных палов и отжигов сухой растительности и мусора.