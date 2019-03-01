Курян просят пересадить деревья ради строительства дороги на пр-те Дружбы

В городском комитете архитектуры прошло заседание градостроительного совета. Говорили о сносе зелёных насаждений, высаженных в своё время на муниципальной земле в зоне проектируемого строительства магистральной дороги в районе частной застройки на пр-те Дружбы. Планируемый срок строительства - 2019-2020 годы. Протяжённость первой очереди строительства – 1,9 км на участке от пр-та Дружбы до ул. Просторной. Там слделают 4-полосную автодорогу с твёрдым покрытием, дорогу-дублёр и тротуары. Вторая очередь строительства протяжённостью 1,36 км включает в себя аналогичные работы на участке от ул. Просторной до ул. Сумской.

Реализация такого масштабного проекта требует сноса деревьев на участках, попадающих в зону строительства. Специалисты городского комитета экологической безопасности и природопользования провели обследование и установили, что в границах участка 1-й очереди необходимо убрать 484 дерева, в границах 2-й очереди – 421. Аварийными признаны 203 дерева.

Решение о сносе неаварийных деревьев в большом объёме (более 30 единиц) принимается на градостроительном совете с учётом рекомендаций постоянного комитета Курского городского Собрания по вопросам социальной политики, в компетенцию которого и входит этот вопрос. Члены комитета дали добро на снос деревьев на пр-те Дружбы 19 марта. А накануне аналогичное решение приняли и члены градостроительного совета.

Чтобы максимально бережно и корректно решить этот вопрос, мэрия обращается к жителям частного сектора пр-та Дружбы, чьи дома попадают в зону строительства автодороги, с просьбой пересадить, по возможности, деревья, чтобы избежать их сноса.