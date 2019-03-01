В Курской области стартует весенний призыв. В областной администрации подписано распоряжение о призыве граждан на военную службу в апреле-июле 2019 года. Начнётся весенний призыв 1 апреля. В регионе уже создана призывная комиссия и утверждены её основной и резервный составы.

Призывные комиссии также сформированы во всех муниципальных районах и городах Железногорске, Курске, Курчатове, Льгове и Щиграх.

На военную службу призовут граждан 1992-2001 годов рождения, не пребывающих в запасе. При этом органам местного самоуправления поручено оказывать содействие в военно-профессиональной ориентации призывников, работе по разъяснению законодательных и иных нормативных правовых актов по вопросам исполнения воинской обязанности.