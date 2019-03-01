Отнять конфету у ребенка: в Курском детском саду недокармливали и обворовывали детей

На днях стало известно, что в детском саду №78 Курска недокармливают детей. Данная новость никого не удивила, так как для города это обычное дело. Однако общественники решили встать на защиту детей и довести дело до конца.

Роспотребнадзор и активисты ОНФ проверили детский сад №78 в городе Курск. Выяснилось, что еду там готовят из перемороженных ингредиентов. Продукты, по словам общественников, проходят несколько этапов заморозки. Некоторых позиций и вовсе нет на складе. Сотрудники столовой детского учреждения пренебрегают требованиями хранения продуктов питания.

Стоимость одной порции обеда в данном учреждении составляет 120 рублей. Однако, как утверждает бывший медицинский работник детского сада, суточный рацион рассчитывают из суммы в 75 рублей. Из остальных же средств выплачивают заработную плату сотрудникам столовой и прачечной. По словам общественника Владислава Шелеста, в районных детских садах ситуация совершенно иная. Тариф на питание ребенка составляет 90 рублей, из них только 80-85 рублей тратится по назначению, а остальное идет на различные нужды.

То есть получается, что детей в детском саду №78 недокармливают, а их родителей обворовывают. К слову, проверка Роспотребнадзора подтвердила отсутствие некоторых компонентов в рационе питания. В частности, дети не получали положенные им порции сыра, фруктов и соков.

Активисты ОНФ намерены довести это дело до конца. Если же в комитете образования признают, что деньги родителей, выделенные на питание, шли на зарплаты сотрудникам, отрицать, что детей недокармливают, будет попросту невозможно. Аналитики заключают, что зарплата сотрудникам общеобразовательных учреждений должна платиться из бюджета. Необходимо провести проверку системы питания во всех детских садах города.