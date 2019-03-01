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    Курское «Динамо» на шаг приблизилось к финалу регулярки

    Вчера, 22:06
    Курское «Динамо» на шаг приблизилось к финалу регулярки
    Сегодня, 30 марта курское «Динамо» на своей площадке обыграло «Надежду» из Оренбурга. Это был первый матч полуфинальной серии женского чемпионата России по баскетболу, в котором вторая команда регулярки принимала третью и взяла верх - 78:50. 
    Встреча курских  и оренбургских баскетболисток стала юбилейной 70-й в истории их взаимоотношений. 
    «Динамо» повело в серии до трёх побед 1:0. Завтра, 31 марта, пройдёт второй матч серии. Тоже в Курске, тоже в СКК на улице Энгельса. Начало в 17:00.
     
     
     
    ФОТО - официальная группа ЖБК «Динамо» в «ВКонтакте» 

     

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