Курское «Динамо» на шаг приблизилось к финалу регулярки
Вчера, 22:06
Сегодня, 30 марта курское «Динамо» на своей площадке обыграло «Надежду» из Оренбурга. Это был первый матч полуфинальной серии женского чемпионата России по баскетболу, в котором вторая команда регулярки принимала третью и взяла верх - 78:50.
Встреча курских и оренбургских баскетболисток стала юбилейной 70-й в истории их взаимоотношений.
«Динамо» повело в серии до трёх побед 1:0. Завтра, 31 марта, пройдёт второй матч серии. Тоже в Курске, тоже в СКК на улице Энгельса. Начало в 17:00.
ФОТО - официальная группа ЖБК «Динамо» в «ВКонтакте»