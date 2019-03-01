Курское «Динамо» на шаг приблизилось к финалу регулярки

Сегодня, 30 марта курское «Динамо» на своей площадке обыграло «Надежду» из Оренбурга. Это был первый матч полуфинальной серии женского чемпионата России по баскетболу, в котором вторая команда регулярки принимала третью и взяла верх - 78:50.

Встреча курских и оренбургских баскетболисток стала юбилейной 70-й в истории их взаимоотношений.

«Динамо» повело в серии до трёх побед 1:0. Завтра, 31 марта, пройдёт второй матч серии. Тоже в Курске, тоже в СКК на улице Энгельса. Начало в 17:00.