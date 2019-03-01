поиск по сайту
 

    Курское «Динамо» ведёт 2:0 в полуфинальной серии с «Надеждой»

    Сегодня, 20:21
    Курское «Динамо» ведёт 2:0 в полуфинальной серии с «Надеждой»
    Сегодня, 31 марта курское «Динамо»  во второй раз разгромило оренбургскую «Надежду». На сей раз со счётом 90:30. Это был второй матч полуфинальной серии российской Премьер-лиги, он также проходил в Курске. Счёт в серии 2:0 в пользу курянок. 
    Теперь серия перебирается в Оренбург и может завершиться уже 6-го апреля, когда пройдёт третий матч. Четвёртый, если потребуется состоится 7-го. 
     
     
    ФОТО - официальная группа ЖБК «Динамо» в «ВКонтакте»

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Март 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама