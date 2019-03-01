Курское «Динамо» ведёт 2:0 в полуфинальной серии с «Надеждой»

Сегодня, 31 марта курское «Динамо» во второй раз разгромило оренбургскую «Надежду». На сей раз со счётом 90:30. Это был второй матч полуфинальной серии российской Премьер-лиги, он также проходил в Курске. Счёт в серии 2:0 в пользу курянок.

Теперь серия перебирается в Оренбург и может завершиться уже 6-го апреля, когда пройдёт третий матч. Четвёртый, если потребуется состоится 7-го.

ФОТО - официальная группа ЖБК «Динамо» в «ВКонтакте»