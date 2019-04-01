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    Курский медуниверситет возглавил рейтинг учебных заведений «ARES-2019»

    Сегодня, 09:00
    Курский медуниверситет возглавил рейтинг учебных заведений «ARES-2019»
    КГМУ – лидер рейтинга высших учебных заведений «ARES-2019» для России. Результаты рейтинга опубликовала Европейская научно-промышленная палата.
    В этом году для процедуры ранжирования отобрали 198 высших учебных заведений России. Критериями оценки являются Европейские стандарты высшего образования (ESG), которые прошли широкое обсуждение на форумах и конференциях, получили одобрение группой по координации Болонского процесса BFUG и были утверждены конференцией министров высшего образования в 2015 году.
    По результатам рейтинга «ARES-2019» КГМУ, как и год назад, вошёл в группу ВВВ – образовательные организации, обеспечивающие надёжное качество преподавания, научной деятельности и востребованности выпускников работодателями. Университет занял 1-е место среди вузов Курска, 8-е - среди медицинских вузов России и 60-е среди 198 вузов России.

     

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