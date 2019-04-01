Курские лётчики вернулись домой с учений на Ладоге

Курские лётчики возвращаются домой после успешных стрельб на Ладоге в Карелии. Как сообщили в пресс-службе Западного военного округа, молодые лётчики провели первые самостоятельные боевые стрельбы ракетами класса «воздух-воздух» в рамках крупнейшего авиационного учения «Ладога-2019» в Карелии.

15 выпускников 2018 года успешно провели боевые пуски на самолётах Су-35С, Су-30СМ, Миг-31БМ над акваторией Ладожского озера.

Более 10% лётного состава впервые совершали пуски ракет в ночных условиях, когда помимо автоматизированного поиска мишеней, пилоты должны визуально обнаруживать цели на большом удалении и поражать их.

Крупнейшие манёвры оперативно-тактической авиации проходят ежегодно и позволяют повысить качество подготовки экипажей, уровень профессионализма лётного состава и получить лётчикам допуск к несению боевого дежурства.

Всего к крупнейшему авиационному учению оперативно-тактической авиации ЗВО «Ладога-2019» привлечено свыше 50 самолётов и 70 экипажей, а также более тысячи военнослужащих технического состава ЗВО на четырёх военных аэродромах и полигонах.

В ходе стрельб военные поразили более 200 целей, имитирующих самолёты «противника».