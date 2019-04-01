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    В Курской области объявлена дополнительная иммунизация против кори

    Сегодня, 09:27
    В Курской области объявлена дополнительная иммунизация против кори
    В Курской области объявлена дополнительная иммунизация против кори. Вспышка этого заболевания наблюдается на Украине, в Грузии, Черногории, Румынии, Молдове, Франции, Италии. В России за 2018 год по сравнению с 2017-м зарегистрирован рост заболеваемости в 3,5 раза. Случаи кори в нашей стране регистрируется преимущественно среди тех, кто отказался от прививок по различным причинам.
    В нашем регионе в этом году зарегистрировано восемь лабораторно подтверждённых случаев заболевания. В связи с этим врио главного государственного санитарного врача по Курской области Олег Климушин призвал комитет здравоохранения в период с 1 апреля по 1 октября 2019 года провести мероприятия по дополнительной иммунизации против кори. А работодателям, привлекающим к трудовой деятельности иностранных граждан, в срок до 31 декабря 2019 года обеспечить проведение их иммунизации.

     

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