В Курске осудили заядлую любительницу пьяной езды

Промышленный районный суд Курска вынес приговор по уголовному делу в отношении 30-летней курянки, которая, невзирая на штрафы и лишения прав, продолжала ездить пьяной.

В прошлом году женщину привлекли к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения и за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Ей назначили наказание в виде штрафа в общей сумме 90 тыс. руб. и на 4,5 года лишили прав, - рассказали в прокуратуре.

Однако в октябре прошлого года курянка, в очередной раз употребив алкоголь, села за руль автомобиля. Её машину остановили сотрудники ГИБДД. Результаты освидетельствования показали, что автомобилистка была пьяна.

Как показала дальнейшая проверка, назначенные штрафы нарушительница не оплатила, водительское удостоверение в ГИБДД не сдала.

В итоге суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. руб. с лишением права в течение 2 лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.



