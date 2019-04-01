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    Курские лагеря готовятся принять школьников

    Сегодня, 10:21
    Курские лагеря готовятся принять школьников
    В этом году курские школьники смогут отдохнуть на базе 14 загородных оздоровительных лагерей, в том числе в 7 лагерях, расположенных в Мокве: им. Юрия Гагарина, «Олимпиец», им. Зои Космодемьянской, им. У. Громовой, «Орлёнок», им. Валентины Терешковой, «Санаторий Соловушка». Два из них - центр им. У. Громовой и «Орлёнок» - находятся в ведении муниципалитета.
    Как сообщили в мэрии, сейчас там полным ходом идёт подготовка к летнему сезону: уже выполнены ремонтные работы в отдельных помещениях, заменены старые оконные рамы, приведена в порядок мебель в корпусах, проводится реконструкция туалетов и умывальников для детей, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В апреле-мае территории лагерей благоустроят, медкорпуса оснастят оборудованием и медикаментами в соответствии с требованиями.
    Заявочная кампания в общеобразовательных учреждениях уже стартовала и продлится до 31 мая. 

     

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