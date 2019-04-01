Курские лагеря готовятся принять школьников

В этом году курские школьники смогут отдохнуть на базе 14 загородных оздоровительных лагерей, в том числе в 7 лагерях, расположенных в Мокве: им. Юрия Гагарина, «Олимпиец», им. Зои Космодемьянской, им. У. Громовой, «Орлёнок», им. Валентины Терешковой, «Санаторий Соловушка». Два из них - центр им. У. Громовой и «Орлёнок» - находятся в ведении муниципалитета.

Как сообщили в мэрии, сейчас там полным ходом идёт подготовка к летнему сезону: уже выполнены ремонтные работы в отдельных помещениях, заменены старые оконные рамы, приведена в порядок мебель в корпусах, проводится реконструкция туалетов и умывальников для детей, ремонт системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. В апреле-мае территории лагерей благоустроят, медкорпуса оснастят оборудованием и медикаментами в соответствии с требованиями.

Заявочная кампания в общеобразовательных учреждениях уже стартовала и продлится до 31 мая.