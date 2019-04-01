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    Курская область. В Беловском районе дороги отремонтируют только после вмешательства прокуратуры

    Сегодня, 10:34
    Курская область. В Беловском районе дороги отремонтируют только после вмешательства прокуратуры
    Прокуратура Беловского района после проверки установила, что состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения на пяти улицах сл. Белая не соответствует установленным требованиям. Покрытие проезжей части имеет просадки, выбоины и иные повреждения, затрудняющие движение транспортных средств.
    Прокурор направил в суд административное исковое заявление, в котором потребовал признать бездействие администрации Беловского района незаконным и обязать провести ремонт в течение трёх месяцев со дня вступления решения суда в законную силу.
    Требования прокурора удовлетворены. Надзорное ведомство проследит за исполнением решения суда.

     

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