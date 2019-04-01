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    В Курске ищут водителя, сбившего ночью двух женщин

    Сегодня, 11:00
    В Курске ищут водителя, сбившего ночью двух женщин
    В Курске ищут водителя, сбившего ночью двух женщин. Авария произошла в ночь с субботы на воскресенье, примерно в 00.55 во дворе д.№61 по ПЛК.  Как сообщили в ГИБДД, неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь задним ходом по внутридвовровой территории сбил двух пешеходов - 38-летнюю женщину и 18-летнюю девушку. С ранениями различной степени тяжести пострадавших доставили в горбольницу  №4. 
    Госавтоинспекция просит свидетелей и очевидцев этого ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, сообщить по телефону дежурной части ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02.

     

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