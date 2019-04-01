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    Под Курском не поделили дорогу подросток-мотоциклист без прав и велосипедист-пенсионер

    Сегодня, 11:31
    Под Курском не поделили дорогу подросток-мотоциклист без прав и велосипедист-пенсионер
    В Солнцевском районе Курской области подросток-мотоциклист без прав сбил велосипедиста-пенсионера. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла в субботу 30 марта примерно в 19.20 возле д.№10 по ул. Ленина п. Солнцево. 15-летний подросток на мотоцикле «ИЖ ЮПИТЕР-5»  сбил 61-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части во встречном направлении. Юный байкер прав на управление транспортными средствами, конечно, не имел. В результате ДТП велосипедиста с ранением доставили в "Солнцевскую ЦРБ".

     

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