Под Курском не поделили дорогу подросток-мотоциклист без прав и велосипедист-пенсионер

В Солнцевском районе Курской области подросток-мотоциклист без прав сбил велосипедиста-пенсионера. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла в субботу 30 марта примерно в 19.20 возле д.№10 по ул. Ленина п. Солнцево. 15-летний подросток на мотоцикле «ИЖ ЮПИТЕР-5» сбил 61-летнего велосипедиста, который ехал по краю проезжей части во встречном направлении. Юный байкер прав на управление транспортными средствами, конечно, не имел. В результате ДТП велосипедиста с ранением доставили в "Солнцевскую ЦРБ". Сегодня, 11:31 К списку новостей