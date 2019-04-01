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    Курские лесники приступили к весенней посадке леса

    Сегодня, 12:03
    Курские лесники приступили к весенней посадке леса
    В Рыльском и Курском лесничествах приступили к весенней посадке леса. Всего же в этом году лесохозяйственным предприятиям и арендаторам лесных участков предстоит выполнить восстановление лесов на площади 391 га.
    Одновременно с посадкой лесных культур лесоводы проводят работы в лесных питомниках: сеют лесные и декоративные деревья и кустарники, ухаживают за сеянцами и саженцами, заготавливают черенки.
    В этом году мероприятия по воспроизводству лесов проводятся в рамках проекта «Сохранение лесов в Курской области» национального проекта «Экология». Проект предусматривает проведение работ по лесовосстановлению в период с 2019 по 2021 годы на всей площади вырубаемых и повреждённых лесных насаждений. Главная его цель – восстановление леса на 100% таких площадей.
    Также планируется улучшить материально-техническую базу лесхозов, завершить создание лесосеменной плантации дуба черешчатого в Солнцевском лесничестве на площади 10 га, чтобы получить улучшенные семяна.

     

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