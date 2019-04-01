Курские лесники приступили к весенней посадке леса

В Рыльском и Курском лесничествах приступили к весенней посадке леса. Всего же в этом году лесохозяйственным предприятиям и арендаторам лесных участков предстоит выполнить восстановление лесов на площади 391 га.

Одновременно с посадкой лесных культур лесоводы проводят работы в лесных питомниках: сеют лесные и декоративные деревья и кустарники, ухаживают за сеянцами и саженцами, заготавливают черенки.

В этом году мероприятия по воспроизводству лесов проводятся в рамках проекта «Сохранение лесов в Курской области» национального проекта «Экология». Проект предусматривает проведение работ по лесовосстановлению в период с 2019 по 2021 годы на всей площади вырубаемых и повреждённых лесных насаждений. Главная его цель – восстановление леса на 100% таких площадей.

Также планируется улучшить материально-техническую базу лесхозов, завершить создание лесосеменной плантации дуба черешчатого в Солнцевском лесничестве на площади 10 га, чтобы получить улучшенные семяна.