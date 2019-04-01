В Воронеже заселили первый в России дом, построенный с использованием эскроу-счетов

01 апреля 2019 года, г. Воронеж. В Воронеже состоялась торжественная церемония заселения первого в России жилого дома, построенного с использованием эскроу-счетов. В мероприятии приняли участие заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев.

В августе 2018 года АО «ДСК» и Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк было принято решение о реализации совместного проекта по реализации квартир с использованием эскроу-счетов. Дело в том, что согласно изменениям, принятым в Закон о долевом строительстве (214-ФЗ), средства граждан будут аккумулироваться на специальных банковских счетах (эскроу-счетах) до ввода дома в эксплуатацию и регистрации перехода права собственности на квартиру к покупателю. И если сейчас такая практика носит добровольный характер, то с 1 июля 2019 года станет обязательной. Поэтому для застройщика и Сбербанка было важно апробировать на практике механизм работы через эскроу-счета.

В качестве пилотного объекта был выбран многоквартирный дом в жилом микрорайоне «Ласточкино». Теперь его жители в торжественной обстановке получили ключи от своих квартир.

По словам генерального директора АО «ДСК» Андрея Соболева, строительная компания в полном объеме выполнила обязательства, предусмотренные новыми требованиями законодательства о жилищном строительстве.

- Строительная отрасль бурлит нововведением по эскроу-счетам, и мы находимся на пороге действительно масштабного перехода к новым реалиям рынка, - подчеркнул заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко. – Населению надо к новой системе относиться максимально позитивно, ведь это реальный механизм защиты клиентов, и пресловутая проблема обмана дольщиков благодаря внедрению эскроу-счетов уйдет в прошлое.

- Мы тесно взаимодействуем со всеми застройщиками, которые работают в регионе с привлечением долевого строительства, а в дальнейшем через эскроу-счета, - рассказал заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин. - В области выстроена очень серьезная система контроля за строительством жилья. Кроме того, ежемесячно мы отправляем в Минстрой отчеты о том, что происходит сейчас на стройках в регионе, как движется возведение домов.

После торжественной церемонии заместитель Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Александр Исаенко, заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин, генеральный директор АО «ДСК» Андрей Соболев осмотрели несколько квартир, пообщались с новоселами, ознакомились с социальной инфраструктурой жилого массива «Ласточкино».

- Долгое время мы снимали жилье, а теперь, наконец-то, дождались своего собственного, - рассказал новый житель микрорайона «Ласточкино» Константин Колокольников. – Когда решили приобрести квартиру, узнали о новой программе эскроу счетов – нам объяснили, что сначала деньги переводятся в Сбербанк, а после сдачи дома отдаются застройщику. Нам это очень понравилось, ведь мы ничем не рисковали и были уверены в том, что пока не получим ключи от квартиры, наши деньги будут лежать на счету.

Напомним, что в 2018 году Центрально-Черноземным банком ПАО Сбербанк было профинансировано возведение почти 200 000 кв. метров жилья. Сейчас его кредитный портфель в целом по направлению «Финансирование недвижимости» составляет около 43 млрд рублей. С помощью Центрально-Черноземного банка в 2018 году около 41 тысячи семей отпраздновали новоселье, что почти в 1,4 раза больше показателей 2017 года.