Курская область. Железногорский полицейский на досуге задержал преступника, находящегося в федеральном розыске

В Железногорске Курской области помощник начальника местного отдела полиции в свободное от службы время помог задержать подозреваемого, находящегося в федеральном розыске.

Начальник Отдела по работе с личным составом Сергей Громенков, возвращаясь вечером домой со службы, заметил возле одного из кафе на ул.Ленина города горняков потасовку. Подойдя ближе, увидел, как один из участников пытается скрыться, а за ним направляется сотрудник заведения.

Страж порядка помог задержать злоумышленника и передал подъехавшим оперативникам. Выяснилось, что мужчина украл из кафе ноутбук и пытался сбежать.

А позднее в ходе проверки оказалось, что 38-летний курянин и вовсе находился в Федеральном розыске. За совершённое имущественное преступление ему вынесли условное наказание. Однако он уклонялся от контроля и систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности. В результате чего условную меру наказания изменили на реальное лишение свободы, а осуждённого объявили в розыск, -рассказали в региональном УМВД.

Сейчас решается вопрос об этапировании обвиняемого к месту отбывания наказания. К этому добавится ещё и наказание за грабёж в кафе. В отношении рецидивиста начато уголовное разбирательство.