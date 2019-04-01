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    Курская область. Железногорский полицейский на досуге задержал преступника, находящегося в федеральном розыске

    Сегодня, 15:36
    Курская область. Железногорский полицейский на досуге задержал преступника, находящегося в федеральном розыске
    В Железногорске Курской области помощник начальника местного отдела полиции в свободное от службы время помог задержать подозреваемого, находящегося в федеральном розыске.
    Начальник Отдела по работе с личным составом Сергей Громенков, возвращаясь вечером  домой со службы, заметил возле одного из кафе на ул.Ленина города горняков потасовку. Подойдя ближе, увидел, как один из участников пытается скрыться, а за ним направляется сотрудник заведения.
    Страж порядка помог задержать злоумышленника и передал подъехавшим оперативникам.  Выяснилось, что мужчина украл из кафе ноутбук и пытался сбежать.
    А позднее в ходе проверки оказалось, что 38-летний курянин и вовсе находился в Федеральном розыске. За совершённое имущественное преступление ему вынесли условное наказание. Однако он уклонялся от контроля и систематически не исполнял возложенные на него судом обязанности. В результате чего условную меру наказания изменили на реальное лишение свободы, а осуждённого объявили в розыск, -рассказали в региональном УМВД.
    Сейчас решается вопрос об этапировании обвиняемого к месту отбывания наказания. К этому добавится ещё и наказание за грабёж в кафе. В отношении рецидивиста начато уголовное разбирательство.

     

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