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    В Курске не разъехались «Калина» и «Газель». Пострадали двое

    Сегодня, 16:06
    В Курске не разъехались «Калина» и «Газель». Пострадали двое
    В Курске 30 марта произошла авария, в которой пострадали два человека. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 17.05 возле д.№43 по ул. Чайковского произошло столкновение автомобиля «Лада Калина», под управлением 21-летнего водителя, выезжавшего с прилегающей территории ул. Соловьиная на ул. Чайковского, осуществлявшего поворот налево, с автомобилем «Газель», за рулём которой был 20-летний автомобилист, двигавшимся со стороны Воронежа в сторону Курска. В результате ДТП пострадали водитель и 19-летняя пассажирка «Калины». Их с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю горбольницу.  

     

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