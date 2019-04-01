В Курске не разъехались «Калина» и «Газель». Пострадали двое

В Курске 30 марта произошла авария, в которой пострадали два человека. Как рассказала старший инспектор по пропаганде управления ГИБДД по Курску Ольга Францова, примерно в 17.05 возле д.№43 по ул. Чайковского произошло столкновение автомобиля «Лада Калина», под управлением 21-летнего водителя, выезжавшего с прилегающей территории ул. Соловьиная на ул. Чайковского, осуществлявшего поворот налево, с автомобилем «Газель», за рулём которой был 20-летний автомобилист, двигавшимся со стороны Воронежа в сторону Курска. В результате ДТП пострадали водитель и 19-летняя пассажирка «Калины». Их с ранениями различной степени тяжести доставили в 4-ю горбольницу.







