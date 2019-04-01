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    Здание курской мэрии украсили новые электронные часы

    Сегодня, 16:25
    Здание курской мэрии украсили новые электронные часы
    Сегодня здание администрации Курска украсили новые электронные часы. Предыдущие были установлены в 2007 году и долгие годы информировали горожан о времени, дате и температуре воздуха. Однако механизм полностью выработал свой ресурс и в последнее время нуждался в постоянном внимании технических специалистов.
    Новые часы также будут отображать текущее время, дату и температуру воздуха. Они имеют защиту от коррозии, попадания пыли и влаги внутрь корпуса и могут эксплуатироваться в любых погодных условиях. Часы выполнены под заказ в московском научно-производственном объединении по инициативе депутата Курского городского Собрания Артёма Выскребенцева.

     

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