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    В Курской области водитель без прав угодил в кювет

    Сегодня, 16:51
    В Курской области водитель без прав угодил в кювет
    30 марта в аварии во Льгове Курской области пострадал 50-летний автомобилист без прав.  Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло примерно в 16.00 возле д.№66 по ул. Парковая Льгова. Водитель автомобиля ВАЗ-11113, не имея права управления транспортными средствами, ехал со стороны ул. Красная в направлении ул. Свердлова. В пути он допустил съезд автомобиля с дороги. В результате автомобилист получил травмы. Его доставили в «Льговскую ЦРБ».

     

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