В Курской области водитель без прав угодил в кювет

30 марта в аварии во Льгове Курской области пострадал 50-летний автомобилист без прав. Как сообщили в Госавтоинспекции, ДТП произошло примерно в 16.00 возле д.№66 по ул. Парковая Льгова. Водитель автомобиля ВАЗ-11113, не имея права управления транспортными средствами, ехал со стороны ул. Красная в направлении ул. Свердлова. В пути он допустил съезд автомобиля с дороги. В результате автомобилист получил травмы. Его доставили в «Льговскую ЦРБ». Сегодня, 16:51 К списку новостей