поиск по сайту
 

    В Курской области водитель фуры решил проскочить на "красный". Пострадала пассажирка легковушки

    Сегодня, 17:33
    В Курской области водитель фуры решил проскочить на
    30 марта в Железногорске Курской области произошла авария, в которой пострадали женщина. По сообщению ГИБДД, ДТП случилось примерно в 16.48 на 38 км автодороги «Тросна – Калиновка». Автомобиль «Мерседес Бенц Актрос», под управлением 34-летнего водителя ехал по автодороге «Тросна – Калиновка» со стороны Тросна в сторону Калиновка. На перекрестке автодороги «Тросна-Калиновка» - улица Мира Железногорска загорелся запрещающий сигнал светофора, но автомобилиста это не остановило. В результате произошло столкновение с двигавшимся по ул. Мира со стороны ул. Л. Голенькова в сторону автодороги «Тросна – Калиновка» автомобилем «Шевроле Кобальт», за рулём которого был 37-летний водитель. Он проезжал перекрёсток на разрешающий для него сигнал светофора. В результате ДТП пострадала 50-летняя пассажирка «Шевроле». Её с ранением доставили в «Горбольницу № 2» Железногорска.
     
     

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Апрель 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама