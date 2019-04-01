Старовойт посетил с проверкой детскую больницу Курска и Дом ребёнка

В воскресенье врио губернатора Курской области посетил областную детскую больницу на ул. Кольцова в Курске. Это единственное в области медицинское учреждение, где детям оказывают специализированную помощь.

Роман Старовойт проверил в каких условиях дети проходят лечение, хватает ли лекарственных препаратов. Глава региона осмотрел отделение реанимации, отделение раннего возраста и три специализированных отделения для детей старшего возраста. Врио губернатора пообщался с родителями и детьми, которые в свою очередь отметили, что довольны медицинским персоналом и лечением.

В разговоре с руководством больницы Роман Старовойт обсудил план проектирования нового многопрофильного медицинского учреждения для детей.

Затем врио губернатора побывал в областном специализированном Доме ребёнка на ул. Пучковка. В этом учреждении находятся 89 детей в возрасте от нескольких месяцев до 4-х лет. Здесь созданы все необходимые условия для их проживания, оказания комплексной медико-психолого-педагогической и реабилитационной помощи.

Главе региона показали различные медкабинеты, игровые и учебные комнаты, спальни. Врио губернатора смог лично убедиться, что в учреждении все малыши получают необходимую медицинскую и психологическую помощь. Питание очень качественное.

Дети-инвалиды, а таких сейчас здесь 48, обеспечены необходимыми средствами реабилитации, для каждого разработана индивидуальная восстанавливающая программа.

В этом году учреждение получит 2 млн рублей на капитальный ремонт теплоузла. Роман Старовойт пообещал рассмотреть возможность привлечения ещё и спонсорских средств для косметического ремонта здания.